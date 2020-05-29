Ветпрепараты на Br788 тыс. продали на торгах БУТБ

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам биржевых торгов ветеринарными препаратами, состоявшихся 28 мая на Белорусской универсальной товарной бирже, совершены 32 сделки на общую сумму Br788 тыс., сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В торговой сессии приняли участие 38 продавцов и 18 покупателей. "В связи с желанием участников совершить сделки на максимально выгодных условиях торговую сессию пришлось продлевать пять раз. В результате было удовлетворено более половины всех допущенных на торги заявок. Самой крупной стала сделка по закупке вакцины для профилактики цирковирусной инфекции на сумму более Br192 тыс.", - рассказал Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Биржевые торги ветеринарными препаратами проводятся на БУТБ с 14 мая 2020 года. Сумма сделок по результатам пилотной торговой сессии составила Br592 тыс.-0-