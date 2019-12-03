VII Белорусско-финляндский экономический форум пройдет в первой половине 2020 года

3 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. VII Белорусско-финляндский экономический форум в первой половине 2020 года планируется провести в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Финляндии.

Актуальные вопросы белорусско-финляндского сотрудничества рассматривались в Министерстве иностранных дел Финляндии на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси Алексея Самосуева с заместителем государственного секретаря МИД Ниной Васкунлахти и начальником отдела Восточной Европы и Центральной Азии этого ведомства Пяйви Пелтокоски.

Речь в том числе шла о развитии политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая проведение двустороннего экономического форума.-0-