4 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре в Минске и Минской области. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске прошло заседание белорусской части оргкомитета по подготовке и проведению Форума. Участники обсудили текущие организационные вопросы. Совместное заседание белорусской и российской части оргкомитета запланировано на 16 июня в формате видеоконференции. "Сам Форум планируется в сентябре. Дату определят чуть позже", - проинформировал Анатолий Исаченко.

"Форум зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой, где встречаются парламентарии, губернаторы, представители бизнеса. По традиции на его полях проводятся заседания секций на различную тематику: сельское хозяйство, строительство, промышленность. Особенность VII Форума в том, что его тема - наша общая Победа в Великой Отечественной войне", - сказал вице-спикер.

Кроме того, программой предусмотрено проведение молодежного форума, Совета делового сотрудничества, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, заключение коммерческих контрактов. Предполагается, что участниками форума станут около 500 человек.-0-