Витебский меховой комбинат в 2021 году запустит производство кожтоваров

2 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. УП "Витебский меховой комбинат" в 2021 году планирует организовать переработку кожевенных полуфабрикатов (вет-блю, краст) и запустить производство кожтоваров, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Бетеня.

Планируемый годовой объем выпуска верхнего кожтовара и спилка составит 200-250 тыс. м изделий с возможностью его увеличения под потребности рынка. Для организации производства будет частично задействовано существующее оборудование по выделке овчины. Кроме того, ведутся переговоры по закупке новых станков и механизмов, необходимых при выпуске артикулов кожтоваров для обуви, одежды и кожгалантерейной продукции. Параллельно прорабатываются вопросы финансирования и обеспечения нового участка сырьем, в том числе изучаются возможности отечественных поставщиков полуфабрикатов и потенциал зарубежных рынков. Основным критерием при выборе сырья выступает соотношение цена - качество, чтобы меховой комбинат в последующем мог предложить обувным предприятиям конкурентоспособный по ценовым параметрам кожтовар, отметил Сергей Бетеня.

Реализация проекта позволит провести диверсификацию продуктовой линейки комбината в условиях изменений конъюнктуры рынка, которые происходят под влиянием потепления климата и смещением покупательского спроса в сторону искусственного меха, пояснил руководитель комбината. В частности, из-за теплой зимы в 2020 году снизился примерно в 2,5 раза объем заказов обувной подкладки, при этом модернизированные мощности мехового комбината рассчитаны на то, чтобы удовлетворять до 70% потребности кожевенно-обувного холдинга "Марко" в этом виде продукции в высокий сезон.

Унитарное производственное предприятие "Витебский меховой комбинат" образовано в 1975 году, в 2013-м вошло в состав холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко". После проведенной масштабной реконструкции и модернизации комбината создано новое предприятие европейского уровня с организацией современного производства по выделке пушно-мехового и овчинно-шубного сырья и выпуску из него готовых изделий. В декабре 2018 года меховой комбинат зарегистрирован резидентом СЭЗ "Витебск" с проектом по созданию транспортной инфраструктуры и организации вспомогательного участка по пошиву заготовок и сборки обуви из овчины.-0-