Витебский облисполком включил акции 30 ОАО в предложение о продаже потенциальным инвесторам

18 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Принадлежащие Витебской области акции 30 предприятий предлагаются для продажи на аукционах либо по конкурсу в 2022 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Предложение поучаствовать в приватизации для потенциальных инвесторов осталось в основном на уровне 2021 года как по составу акционерных обществ, так и по количеству акций и условиям их реализации. Из перечня исключены только ценные бумаги ОАО "Оршанский комбинат строительных материалов", который ликвидируется, и снова включены акции ОАО "Строительный трест №9, г. Витебск" после завершения процесса присоединения к нему "Витебскпроектреставрации".

В перечне акционерных обществ, сформированном комитетом по согласованию с Витебским облисполкомом, речь идет в основном о продаже пакетов размером от 24% до 50% минус 1 акция уставного фонда ОАО. При этом количество ценных бумаг, предлагаемых к реализации, может быть увеличено по решению облисполкома при наличии обоснованных предложений или бизнес-планов у покупателей. Таким способом Витебская область готова реализовать принадлежащие ей акции 22 ОАО, в том числе "Завод "Эвистор", "Западно-Двинский межрайагротехсерви", "Витебский Хозторг", "Знамя индустриализации", "Витебский мотороремонтный завод", "Поставымебель", "Строительный трест №9, г. Витебск", "Обольский керамический завод".

Кроме того, Витебская область готова выйти из акционерного капитала восьми ОАО, продав полностью принадлежащие ей акции в уставных фондах "АТЭК" (35,15%), "Витебскторгстрой" (38,81%), "Жилстрой" (1,4%), "Завод Этон" (17,61%), "Витрембыт" (99,88%), "Керамика" (26,47%), "Витебский приборостроительный завод" (60,89%), "Сберегательный банк "Беларусбанк" (0,09%).

Предполагается, что реализация активов будет организована также в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". В 2021 были оценены и выставлены на биржевой аукцион ценные бумаги ОАО "Керамика", "Завод Этон" и "Сберегательный банк "Беларусбанк", которые оказались нерезультативными. В ближайшее время комитет планирует снова выставить их на продажу с использованием возможностей торговой площадки биржи.

Более 70% предприятий из перечня на приватизацию работают рентабельно, сработав в 2021 году с прибылью, и стабильно выплачивают дивиденды. Наибольшие суммы акционерам в 2021 году выплатили ОАО "Витебский мотороремонтный завод" (почти Br123,6 тыс.), ОАО "Завод Эвистор" (более Br82,2 тыс.), ОАО "Строительный трест №9 г. Витебска" (около Br57 тыс.), ОАО "Керамика" (свыше Br47,2 тыс.). Потенциальным инвесторам, заинтересованным в приобретении акций, либо для получения более подробной информации, следует обращаться в отдел владельческого надзора и распоряжения акциями комитета "Витебскоблимущество".

Кроме того, акции 14 предприятий, в том числе из перечня на приватизацию, предлагаются к обмену на имеющиеся у граждан чеки "Имущество", срок обращения которых заканчивается 31 декабря 2022 года, напомнили специалисты "Витебскоблимущества". На территории Витебской области выдано для обмена около 60 млн чеков "Имущество", из которых около 40% еще не использовано.-0-