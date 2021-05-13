"Витебскоблимущество" впервые продало на аукционе недвижимость под снос по указу №169

13 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Витебскоблимущество" впервые продал по результатам аукциона объект недвижимости под снос с последующей рекультивацией земельного участка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

На торги за одну базовую величину (Br29) выставлялись неиспользуемые здания и сооружения в деревне Рубеж Бешенковичского района. Объекты продавались с 2017 года, в том числе за 1 БВ. После неудачных попыток поиска новых собственников Бешенковичский райисполком принял решение о включении недвижимости в областной перечень объектов, подлежащих списанию с последующим сносом в 2021 году. При появлении интереса со стороны потенциальных покупателей решено выставить сооружения на торги с единственным обязательным условием - снос недвижимости с последующим восстановлением высвободившихся земель и передаче их району. В результате на аукцион зарегистрировался единственный участник, житель Шумилинского района, который и приобрел объект за Br365,4. Он обязуется снести постройки в течение 2 лет с момента подписания договора купли-продажи.

В состав лота включены двухэтажное кирпичное здание средней школы и котельная общей площадью свыше 2,7 тыс. кв.м, включая баскетбольную, беговую и игровую площадки, артскважину глубиной 39 м, инфраструктурные сооружения и оборудование, а также 2 земельных участка размером более 3,2 га. Многолетние насаждения переданы новому собственнику безвозмездно. Бывшее учреждение образования было самым крупным из 52 объектов недвижимости Бешенковичского района, которые подлежат списанию и сносу в 2021 году.

Возможность продажи недвижимости под снос предусмотрена указом №169 "О распоряжении государственным имуществом". Документ упростил некоторые подходы для вовлечения неиспользуемого госимущества в хозяйственный оборот. Например, при покупке объекта за одну базовую достаточно выполнить одно из условий: заниматься предпринимательством, переоборудовать объект под жилье или ведение подсобного хозяйства либо его снести.

Всего в перечень объектов на территории Витебской области, подлежащих списанию с последующим сносом и рекультивацией земельных участков, в 2021 году включено 425 сооружений общей площадью почти 240 тыс. кв.м. Наибольшее число неиспользуемой недвижимости запланировано снести в Ушачском районе, который включил в перечень 58 объектов. Самый большой объем работы исходя из общей площади определенных к сносу строений (почти 32 тыс. кв.м) предстоит выполнить в Оршанском районе.

В число подлежащих списанию объектов включены в основном бывшие социально-культурные, сельскохозяйственные здания и сооружения. Например, в Шумилинском районе предстоит снести банно-прачечный комбинат (440 кв.м), в Витебске и Новополоцке предлагают уничтожить казармы. Самым примечательным объектом под снос является бывший усадебный дом Цюндзевицких 1897 года постройки в деревне Голошево Толочинского района.-0-