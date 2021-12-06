"Витязь" будет развивать собственную сеть электрозарядных станций под брендом ISKRA

6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" будет развивать собственную сеть электрозарядных станций для электромобилей под брендом ISKRA, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе маркетинга и сбыта предприятия.

В сети ISKRA будут доступны для использования зарядные станции мощностью от 7,2 кВт до 200 кВт переменного и постоянного тока. Устройства предназначены для снабжения электроэнергией автомобилей любых марок и других видов транспорта на электротяге. Создание самостоятельного бренда для развития нового направления бизнеса предприятия призвано решить несколько маркетинговых задач. Использование такой модели позволяет компании работать с аудиторией, отличной от потребителей товаров под материнским брендом VITYAS, минимизировать влияние основного бренда на продвижение нового сервисного направления.

"Витязь" нацелен осваивать нишу так называемых медленных зарядок. Сетевые объекты будут устанавливаться в жилых микрорайонах, деловых центрах и на других площадках, где есть возможность оставить автомобиль на парковке и одновременно подключить к электрозарядной станции. К освоению нового сервисного направления акционерное общество приступило в Витебске, где запустило в тестовую эксплуатацию две зарядные станции в районе собственной производственной площадки. В ближайших планах - открытие первой брендированной электрозарядной станции в Минске и еще нескольких объектов в спальных районах столицы.

Компания разработала и завершает тестирование собственного мобильного приложения, с помощью которого можно воспользоваться сервисом и оплатить услугу. Доступ к зарядным станциям сети ISKRA организован с помощью бесконтактных карт, рассчитанных на определенное количество кВт/ч. Приобрести их можно на станциях сети или в техноторговом центре "Витязь". Кроме того, предприятие готовится обеспечить круглосуточную онлайн-поддержку сети ISKRA, а также будет развивать коммуникации с водителями электрокаров для повышения качества сервиса и выбора направлений дальнейшего развития, добавили специалисты.

Одновременно "Витязь" продолжит сотрудничать с национальным оператором зарядной инфраструктуры РУП "ПО Белоруснефть", которому поставляет высокотехнологичную продукцию под брендом Malanka.

"Витязь" развивает производство электрозарядных станций для электротранспорта с 2017 года. Сегодня в активе предприятия насчитывается около 20 моделей различной модификации, которые постоянно совершенствуются. Предприятие в сотрудничестве с "Белоруснефтью" работает над созданием универсального комплекса мощностью до 350 кВт, позволяющего одновременно и оперативно заряжать несколько электромобилей и электробус.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано с 100-процентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" - многопрофильное предприятие, развивающее около 20 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. На предприятии работают более 1,2 тыс. человек.-0-