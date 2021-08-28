Вице-премьер Субботин об урожае в Беларуси: мы не будем голодать, и животные наши не будут голодать

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Александр Субботин подчеркивает, что в Беларуси по итогам уборочной будет достаточно в закромах для того, чтобы обеспечить потребности не только для питания людей, но и для животноводства, сообщает БЕЛТА.

"Мы не будем голодать и животные наши не будут голодать", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что на фоне введенного запрета на экспорт зерна из Беларуси некоторые начинают "раздувать", что в стране мало зерна. В этом плане он заметил, что все сравнивают нынешний урожай с прошлогодним, одним из рекордных. "А если сравнивать с 2016-м или 2017-м, то мы и в плюсе идем", - сказал заместитель премьер-министра.

"Недостаток - это не крах", - отметил он.

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