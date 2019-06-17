Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений об ускоренном развитии 11 городов

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений главы государства об ускоренном развитии 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра №230р от 14 июня 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документ принят в целях обеспечения эффективного взаимодействия республиканских и местных органов госуправления при выполнению соответствующих поручений.

В соответствии с распоряжением, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин закреплен за Мозырским районом Гомельской области и Лидским районом Гродненской области, вице-премьер Владимир Дворник - за Бобруйском и Бобруйским районом Могилевской области, вице-премьер Владимир Кухарев - за Борисовским, Молодечненским и Солигорским районами Минской области. Вице-премьер Игорь Ляшенко будет отвечать за Новополоцк, Оршанский и Полоцкий районы Витебской области, вице-премьер Игорь Петришенко - за Пинск и Пинский район, Барановичи и Барановичский район Брестской области.

Вице-премьеры будут оказывать необходимое содействие облисполкомам в выработке эффективных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития городов и соответствующих административно-территориальных единиц, а также в создании дополнительных условий для их устойчивого экономического роста. Они также будут содействовать решению организационных и технических вопросов, связанных с подготовкой и реализацией планов развития указанных территорий, в части контроля за ходом осуществления таких планов, а также в оценке ожидаемых результатов от их реализации.

Кроме того, ответственные должностные лица будут принимать меры по урегулированию спорных вопросов, возникающих при реализации планов развития указанных территорий.

При необходимости к данной работе в установленном порядке могут привлекаться представители республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.-0-