Вице-премьеры стран ЕАЭС утвердили требования к опробованию и клеймению ювелирных изделий

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза сегодня на заседании Совета Евразийской экономической комиссии утвердили требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий. Об этом по его итогам сообщила на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Документ необходим для реализации соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС, которое было подписано в конце 2019 года и на сегодняшний день ратифицировано уже четырьмя странами - Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией", - сказала Ия Малкина.

Создание в союзе общих требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий - необходимое условие для взаимного признания пробирных клейм во взаимной торговле. "Они позволят установить общий порядок проведения пробирных работ, определят национальные пробирные клейма и пробы, которые используются в союзе, параметры их нанесения на ювелирные и другие изделия и т.д.", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-