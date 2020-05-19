Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составил 26,1%

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2019 год составил 26,1% (за 2018 год - 24,6%), сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Белстата.

В том числе вклад малого бизнеса составил 15,9%, среднего бизнеса - 7%, индивидуальных предпринимателей - 3,2%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год составила Br156 млрд, вклад в республиканский объем выручки - 43,3%.

На 1 января в Беларуси было 257 тыс. индивидуальных предпринимателей и 111 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 97 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12 тыс. малых организаций (11%) и 2 тыс. средних организаций (2%).

Наиболее распространенные виды деятельности МСБ - оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (35% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (12%), профессиональная, научная и техническая деятельность (10%). По 8% приходится на промышленность и строительство.-0-