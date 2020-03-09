Владельцы электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы

9 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Владельцы, а в будущем и производители электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы. Они предусмотрены проектом указа о стимулировании использования этого вида транспорта. Основные положения документа обсуждались сегодня на совещании главы государства с руководством Совета Министров, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мировая практика показывает, что все государства, которые наиболее продвинулись в этой области, тем или иным образом стимулируют приобретение электротранспорта. В первую очередь в части снижения налогов (НДС, инвестиционные вычеты и прочее) и внедрения косвенных стимулов, к примеру освобождение от налога на участие в дорожном движении, бесплатные парковочные места, использование выделенной для городского транспорта полосы на дороге и другие инициативы. В принципе, президент их все поддержал. В ближайшее время документ будет доработан, и он станет хорошим стимулом для развития этой сферы", - сказал первый вице-премьер.

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