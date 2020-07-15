Власти проведут оценку активов "Криницы" для работы с инвесторами

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти проведут оценку активов ОАО "Криница" для дальнейшей работы с инвесторами, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.

Между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития подписан меморандум о взаимопонимании касательно предприватизационного содействия для ОАО "Криница".

"В 2020 году работа по реализации мероприятий, закрепленных в меморандуме, продолжится несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса, - отметил Анатолий Бубен. - Планируется провести оценку активов предприятия для дальнейшей работы с инвесторами".

Согласно меморандуму создана консультативная группа, в нее входят эксперты, имеющие международный опыт в области производства пивоваренной продукции, маркетинга и продаж, управления, экономики. Разработана маркетинговая стратегия, утвержден комплекс мероприятий для снижения потерь на производстве и затрат.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-