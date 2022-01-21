Вопреки сомнениям: Ярошенко рассказал об удачных проектах, уже реализованных в "Великом камне"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко рассказал в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА, какие удачные проекты уже реализованы в парке.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - образцовый, динамично развивающийся проект. Это отличный пример взаимовыгодного уважительного сотрудничества двух стран. При этом руководитель парка отметил, что далеко не ради каждого проекта встречаются лидеры двух государств.

"В начале этого пути 12 мая 2015 года Александр Лукашенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин были в самом начале его развития. Здесь были только планы - первый шаг в развитии этого проекта, и они его поддержали. В их присутствии были приняты первые резиденты, подписан генеральный план развития этой территории. Такое внимание и поддержка дорогого стоит. Даже последний пример, когда в декабре прошлого года состоялось подписание Президентом Директивы №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем, где отдельным блоком отмечено развитие "Великого камня". Те задачи, подходы, приоритеты, расставленные на среднесрочную перспективу, позволяют нам смотреть в эту перспективу уверенно, потому что мы знаем, куда и каким образом развиваться, то есть задан определенный вектор", - отметил Александр Ярошенко.

По его словам, выгода от сотрудничества с КНР для нашей республики огромна. "Китай - один из лидеров по экономическому развитию. Республика Беларусь развивает этот проект, в том числе заимствует и развивает высокие технологии и инновации производства, которые дают импульс развитию нашей экономики. Это самый главный эффект, на мой взгляд, для нашей страны", - подчеркнул глава администрации парка.

Многие сомневались в успехе "Великого камня", однако на данный момент уже есть много удачных проектов, реализованных в парке.

Александр Ярошенко привел в пример Минский автомобильный завод, который использует разные двигатели, но в соотношении цены и качества китайские Weichai на данный момент - лучший вариант с точки зрения эффективности использования на белорусском грузовике. "Второй пример - китайская корпорация Shaanxi Fast Gear, которая является одним из лидеров в области трансмиссии для крупногабаритной техники, в Беларуси строит завод и выпускает коробки передач для большегрузной техники, компетенции которых в нашей стране до этого не было вообще, то есть мы только закупали, - обратил внимание руководитель. - Да, мы делаем только первые шаги. В первом и во втором случае это пока сборочное производство. Однако, я считаю, будущий эффект должен состоять в том числе в том, чтобы были задействованы уже наши производства. Опять же, это серьезные требования к качеству комплектующих, к выпускаемым изделиям. К этому надо стремиться, выигрывать конкретную борьбу за поставку таких комплектующих для производств в "Великом камне".-0-