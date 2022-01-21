"Я не хвастаюсь цифрами". Ярошенко рассказал, радуют ли показатели предприятий "Великого камня"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал об экономических результатах работы резидентов парка, сообщает БЕЛТА.

"Некоторые цифры, прежде всего экономического характера, нас действительно порадовали. Резиденты парка "Великий камень" суммарно вышли на прибыльную работу, то есть имеют уже чистую прибыль. Если в прошлые годы в силу того, что большинство предприятий, резидентов находились в активной инвестиционной деятельности (строились, возили оборудование, вкладывали деньги), то уже в прошлом году мы получили пусть небольшую, но уже положительную прибыль в Br13 млн. То есть это говорит об эффективности производств", - рассказал Александр Ярошенко.

Другой момент - выручка. "Как и сам объем производства, выручка растет в разы. Я не хвастаюсь этими цифрами, потому что в начале пути они еще не так велики - больше Br250 млн. Сейчас выручка выросла по отношению к девяти месяцам прошлого года больше чем в два раза. Но вырученные деньги за поставки продукции за пределы Беларуси выросли уже более чем в три раза. География экспорта - это 20 стран мира, среди которых основные партнеры - Россия, Китай, страны Евросоюза, Швейцария. То есть явный акцент на то, что продукция качественная, востребованная и есть экспортно ориентированные производства", - подчеркнул руководитель.-0-

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