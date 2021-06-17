Вопрос зеленой экономики планируют вынести на рассмотрение глав государств ЕАЭС

17 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос зеленой экономики будет вынесен на уровень глав государств Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня заседания научно-технического совета при председателе Коллегии ЕЭК.

"Было принято решение создать рабочую группу, которая подготовит в рамках реализации стратегии-2025 пакет предложений по климатической повестке ЕАЭС. Они будут внесены на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета в целях наделения ЕЭК полномочиями по выработке и реализации согласованной климатической политики в рамках Парижского соглашения, которое ратифицировали все наши страны", - сказали в ЕЭК.

Тема целесообразности гармонизации мер стран ЕАЭС по реализации Парижского соглашения была затронута научно-техническим советом впервые. "Странам нашего союза важно идти в ногу со временем, предлагать альтернативные подходы, если разрабатываемые международным сообществом подходы не удовлетворяют интересам наших стран, и идти по пути гармонизации регулирования в рамках ЕАЭС", - отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

В ЕЭК пояснили: данная тема особенно остро стоит для стран ЕАЭС с учетом намерений Евросоюза ввести трансграничное углеродное регулирование. "ЕС является одним из ключевых торговых партнеров ЕАЭС: доля во внешнеторговом обороте ЕАЭС Европейского союза составила 36,8% в 2020 году, - напомнили в пресс-службе. - Отмечается значительный удельный вес ЕС в экспорте Армении, Беларуси и Казахстана, а также существенные объемы поставок углеродоемких товаров в Евросоюз из России. По оценкам Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России, в наиболее вероятном сценарии доля экспорта в ЕС товаров, потенциально попадающих под действие трансграничного углеродного регулирования (ТУР), для некоторых стран ЕАЭС может составить 20%. При этом в случае ужесточения регулирования в более долгосрочной перспективе под действие ТУР может попасть до 80% всего стоимостного объема экспорта из ЕАЭС в ЕС".

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представил возможные сценарии реагирования ЕАЭС на внедрение трансграничного углеродного регулирования. Одной из стратегий может стать разработка и внедрение собственной системы нормативов и платежей за загрязнение окружающей среды. В нее будут включаться оборот углеродных единиц и выбросы парниковых газов.

Научно-технический совет при председателе Коллегии ЕЭК сформирован как открытая дискуссионная и совещательная площадка для обсуждения с научной и экспертной точек зрения широкого круга вопросов евразийской экономической интеграции и дальнейшего развития ЕАЭС. Члены совета рассматривают модели и формы экономической интеграции, обсуждают актуальные вопросы развития мировой экономики и глобальные вызовы, изучают эффективные регуляторные практики международных интеграционных объединений, вырабатывают предложения по развитию взаимодействия государств - членов ЕАЭС. Деятельность совета способствует совершенствованию работы Комиссии, связанной с научными исследованиями и проектами.

Совет возглавляет председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, его заместителем является член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Президиум совета сформирован на основе равной представленности государств - членов ЕАЭС из заместителей руководителей государственных органов в сфере науки и высшего образования, глав национальных академий наук, а также членов Коллегии ЕЭК.-0-