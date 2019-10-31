Вопросы дешевых углеводородов перестают быть критическими для экономики - Турчин

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы дешевых углеводородов перестают быть критическими для выживания экономики, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на "Кастрычніцкім эканамічным форуме", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в центр всей экономической политики ставили вопросы борьбы за дешевые нефть и газ, и это было естественно. Сейчас мы видим, что не только для развития, но и даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими. Развитие технологий медленно, но неуклонно отводит роль углеводородов с первого плана на второй", - сказал Александр Турчин.

По его мнению, следующая пятилетка в Беларуси должна стать по названию, духу и содержанию цифровой. "Это предполагает осознание фундаментального фактора - цифровые технологии не поверхностно, не косметически, а сущностно меняют производственные, логистические, торговые, финансовые и в целом экономические процессы. Они меняют модели потребления, размывают такие привычные, казалось бы, фундаментальные понятия, как институт собственности, - считает первый вице-премьер. - Именно из этих бесспорных и очевидных технологических факторов могут и должны следовать прямые и практические выводы, определяющие экономическую политику и дающие ответы на те вопросы, которые годами дебатировались чиновниками, экспертами и экономистами".

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Турчин: вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит "Пока этот вопрос на повестке дня не стоит", - сказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, отвечая на вопрос, когда Беларусь планирует обратиться в МВФ за новой программой.