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18 февраля 2021, 08:19

Воронежская область заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью в строительстве

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воронежская область заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью в сфере строительства. Об этом шла речь во время визита делегации Министерства архитектуры и строительства Беларуси в данный российский регион, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минстройархитектуры.

Возглавил белорусскую делегацию первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков. Визит предусматривал насыщенную программу и широкий спектр вопросов для обсуждения. Прежде всего это касается реализации совместного пилотного проекта в поселке городского типа Стрелица Семилукского района по строительству школы на 520 мест, участия белорусских компаний ООО "БелинжинирингстройИнвест" и ОАО "Строительный трест №12" в строительстве дошкольных и общеобразовательных учреждений в Семилукском районе, а также перспектив использования белорусских домокомплектов при реализации разрабатываемой региональной программы развития жилищного строительства на территории Воронежской области.

Кроме того, белорусская делегация посетила Семилукский район, где на месте ознакомилась с ходом строительства образовательного учреждения, а также встретилась с главой администрации Семилукского муниципального района Воронежской области Геннадием Швырковым.

Как отметили в ведомстве, завершился визит переговорами представителей стройотрасли Беларуси с заместителем председателя правительства Воронежской области Сергеем Честикиным по вопросам двустороннего сотрудничества в строительной сфере в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.-0-

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