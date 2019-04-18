Возможность увеличения поставок белорусских нефтепродуктов в Украину будет зависеть от маржинальности - "Белнефтехим"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для "Белнефтехима" приоритетом является обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка, возможность увеличения поставок в Украину будет зависеть от маржинальности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"При распределении произведенных продуктов НПЗ прежде всего ориентируются на обеспечение потребностей внутреннего рынка - это приоритет для нас. Что касается поставки остальной части нефтепродуктов на экспорт, то решение принимается с учетом показателей маржинальности при поставках на тот или иной рынок, а также необходимостью выполнения уже подписанных договоров", - пояснили в пресс-службе.

Организации "Белнефтехима" закупают в России нефтепродукты только для переработки на собственных производственных мощностях - в плановом порядке и в строгом соответствии с межправительственными договоренностями, отметили в концерне.

Как сообщалось, Россия устанавливает запрет на экспорт в Украину российских нефти и нефтепродуктов.-0-