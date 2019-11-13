Возможности торгово-экономического взаимодействия с Беларусью представили на форуме в Баварии

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Беларусью представили на Белорусском экономическом форуме в Баварии (Германия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В форуме в Мюнхене приняли участие более 100 представителей деловых кругов Германии. Были организованы дискуссионные тематические секции, посвященные, в частности, успешным примерам развития бизнеса в Беларуси, возможностям двустороннего сотрудничества в финансово-банковской сфере, транспортно-логистическому потенциалу Беларуси в контексте реализации инициативы "Пояс и путь".

Заместитель министра иностранных дел Беларуси, сопредседатель белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям Евгений Шестаков выступил с основным докладом в пленарной части форума.

Он также встретился с министром экономики, земельного развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером, провел переговоры с руководителями баварских компаний, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов в Беларуси.

Экономический форум был организован генеральным консульством Беларуси в Мюнхене и посольством Беларуси в Германии во взаимодействии с Министерством экономики, земельного развития и энергетики Баварии, Промышленно-торговой палатой Мюнхена и Верхней Баварии, Баварским земельным банком.

Среди 16 федеральных земель Германии Бавария занимает третье место по объему товарооборота с Беларусью. В 2018 году он составил 228,3 млн евро и превысил показатели двусторонней торговли Беларуси со многими европейскими государствами.-0-

Фото МИД