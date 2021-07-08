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08 июля 2021, 15:50

Все путем. Как BIM-технологии помогают проектировщикам менять облик Белорусской железной дороги

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Беларусь – транзитная страна. Перемещение значительной части грузов и пассажиропотоков – с Востока на Запад, с Севера на Юг и обратно – по нашей территории идет по железной дороге. Надежность, скорость и современные технологии БЧ и всей ее инфраструктуры уже заложены в проектах института "Белжелдорпроект" – головной организации Белорусской железной дороги в области проектирования. Институту – одной из старейших в стране проектных компаний – присуждена Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества за 2020 год. Как встретили в коллективе новость и как она изменила настроение людей? Вот что рассказал директор ГП "Институт "Белжелдорпроект" Александр Музок.

Под олимпийским девизом

– Конкурс был очень сложным – в нем принимало участие много предприятий. Мы гордимся тем, что стали лауреатами. Но получить премию – это только начало пути.

В жизни как в спорте: занять первое место – это одно и совсем другое – его удержать. Теперь на нас, условно говоря, смотрят как на чемпионов. Так что олимпийский девиз – "Быстрее, выше, сильнее!" – нам сегодня близок как никогда. Тем более что в проектном деле, как в спорте, главное – люди. Только у нас важны не сила и физические данные, а знания, компетенции, навыки, интеллект.

У промышленных предприятий путь в лидеры проще: закупил суперстанки, конвейеры-роботы, запустил их – и ты первый. Лидерские позиции на рынке проектирования института "Белжелдорпроект" – это профессионализм кадров и традиции, которым более 80 лет!

Главным нашим проектом, альфой и омегой деятельности всегда была железная дорога, ее инфраструктура, развитие, технологическое обновление, магистральным направлением которого в последние годы стали электрификация и цифровизация.

Скоростные электропоезда связали областные центры со столицей. Одной из последних электрифицированных веток железной дороги, проект которой разработан нашими специалистами, стал участок Минск – Гомель. По нему электропоезд бизнес-класса отечественной компании "Штадлер" довезет вас за 3,2 часа из Минска до Гомеля (и обратно). Электрификация продолжается. Идет освоение направления Жлобин – Калинковичи.

– Кстати, проект, по которому построен завод ЗАО "Штадлер-Минск" – это также наша работа, – отметил Александр Петрович.

В кейсе института "Белжелдорпроект" еще тысячи других проектов. В числе наиболее заметных – Центр управления перевозками Белорусской железной дороги. Этот современный архитектурный шедевр представляет собой цифровой технологический комплекс, который обеспечивает современную логистику пассажиропотоков и грузов, управление локомотивными и вагонными парками и т. д.

В аэропорт!

Недавно "Белжелдорпроект" приступил к работе над проектированием железной дороги в Национальный аэропорт Минск. Указом Президента в этом важном для страны деле институту отведена роль генерального проектировщика.

От станции Городище электропоезд будет идти вдоль автотрассы М-2. У пассажиров появится выбор: ехать в аэропорт и обратно на автомобиле или в скоростной электричке с гарантией безопасности и экологичности. Отправляясь от Центрального вокзала, поезд будет делать только одну остановку – в индустриальном парке "Великий камень". То есть электрички доставят пассажиров на авиарейсы и на работу – в промзону парка. Проект мини-вокзала в Национальном аэропорту и остановочного пункта в "Великом камне" также поручен специалистам "Белжелдорпроекта".

Национальный аэропорт не впервые оказывается в центре внимания специалистов института. Здесь по их проекту построен, можно сказать, с нуля перенесенный из Минска авиаремонтный завод.

– Переход на новые площади был сложным, непростым, но нам все удалось. Сегодня это практически новый завод, оснащенный современными технологиями, – рассказывает Александр Петрович. – В частности, там установлена уникальная автоматическая система пожаротушения, где задействована робототехника, а также ряд новинок, часть из которых специалисты "Белжелдорпроекта" подсмотрели за рубежом и довели до ума в тандеме с заказчиками, другую же часть разработали сами. Теперь самолеты белорусских и зарубежных компаний, прилетающие на ремонт, отправляются в ангары завода прямо со взлетной полосы.

BIM-технологии в помощь

С Китайско-Белорусским индустриальным парком, который возводит логистический центр, у института также есть взаимовыгодные гешефты: строительство железнодорожной ветки – стратегически важного для грузоперевозок объекта.

Востребованность в услугах института обусловлена его постоянным технологическим развитием. В распоряжении специалистов – новейшие программы проектирования и электрификации железных дорог, систем связи, телемеханики, видеонаблюдения снабжения и т. д. В числе действующих новинок – BIM-технологии, использующие принцип интеллектуальных 3D-моделей. Они дают возможность передвигать предметы, менять детали готовых проектов. То есть у института появилась новая возможность эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать дороги, здания и объекты инфраструктуры. Благодаря аэрофотосъемке с недавно закупленного промышленного квадракоптера, специалисты стали оперативнее и точнее делать замеры на местности, выиграв в качестве работ.

Современные технологии помогают завоевывать и зарубежные рынки.

– Мы в курсе, как работают европейцы – немцы, испанцы и т. д. Видим, что не отстаем от них. Более того, знаем больше, чем они, в том числе как модернизировать железные дороги стран бывшего СЭВ, имеющих, как и страны СНГ, более широкую, в отличие от европейских стран, железнодорожную колею, – отмечает Александр Музок.

30% портфеля заказов – экспорт

За последние 3 года экспорт организации вырос в несколько раз: 30% портфеля заказов – зарубежные проекты. Институт работает со странами Балтии. Он также традиционно востребован в России. Выходит на рынок Казахстана, Словении, Грузии. Сотрудничает с китайскими компаниями. Правда, не в самом Китае, а в Грузии. Там строится новая электрифицированная дорога протяженностью 170 км. Ее проектирование доверено именно этой белорусской компании, зарубежные объекты которой помогают привлекать в коллектив молодежь.

Несмотря на то, что пандемия ограничивает передвижение, "Белжелдорпроект" продолжает работать на экспорт: новые технологии дают возможность действовать дистанционно. Конечно, это несколько замедляет дело, тем не менее коллектив института выполняет все задачи, которые ставит перед ним руководство Министерства транспорта и коммуникаций и Белорусской железной дороги. Надежные перспективы института "Белжелдорпроект" подтверждает и наличие серьезного портфеля отечественных и зарубежных заказов.

Тамара МАРКИНА

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