Всемирный банк может инвестировать в железнодорожный сектор Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк рассматривает возможные направления инвестирования в железнодорожный сектор Беларуси, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Об этом шла речь на встрече группы специалистов Всемирного банка с руководством Национального агентства инвестиций и приватизации и представителями Министерства экономики, сообщили БЕЛТА в НАИП.

Исполняющий обязанности директора НАИП Денис Мелешкин презентовал первый в Беларуси пилотный проект ГЧП (реконструкции участка автомобильной дороги М-10), который уже утвержден в правительстве и ожидает начала процедуры проведения конкурса по отбору частного партнера.

"В сфере ГЧП в последние годы проделана огромная работа, в том числе в сфере развития законодательства. Так, уже в феврале 2019 года вступают в силу поправки в закон "О государственно-частном партнерстве", которые призваны упростить существующие процедуры по реализации проектов, расширить сферу применения и механизмы взаимодействия, а также предоставить дополнительные гарантии частному партнеру", - отметил Денис Мелешкин.

Специалисты Всемирного банка выразили заинтересованность в продолжении совместной работы по развитию государственно-частного партнерства в Беларуси и анонсировали начало большого исследования об инфраструктурном развитии страны, которое продлится около 18 месяцев. В данном направлении для специалистов Всемирного банка особый интерес представляет сфера железнодорожного транспорта.

ВБ сотрудничает с Беларусью с 1992 года в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и т.д. "Особые надежды Всемирный банк возлагает на плодотворную совместную работу по проектам железнодорожной отрасли, поскольку опыт таких стран, как Сербия, Румыния и Болгария, показывает, что сотрудничество в данной отрасли создаст новые возможности развития для обеих сторон", - отметили в НАИП.-0-