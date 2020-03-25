Всемирный банк прорабатывает выделение Беларуси финансирования для борьбы с COVID-19

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк прорабатывает выделение Беларуси финансирования для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили БЕЛТА в представительстве ВБ в Беларуси.

"Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы, связанные с распространением COVID-19. В настоящее время правительство, ООН и Всемирный банк совместно работают над планированием, финансированием, а также над закупкой предметов медицинского назначения", - отметили в представительстве.

При этом возможные объемы и сроки финансирования на данный момент еще обсуждаются, уточнили в ВБ.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса поддержку клиентам в Беларуси окажет и Европейский банк реконструкции и развития. "Учитывая объем проектов в госсекторе, рассмотрим и предложения, связанные с ними", - поясняли в ЕБРР.-0-