Встреча "Беларусь - Кыргызстан" пройдет 25 февраля в онлайн-режиме

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча "Беларусь - Кыргызстан: актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества" пройдет 25 февраля в режиме онлайн, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

"Планируется, что во время онлайн-встречи выступят руководители дипломатических миссий и государственных органов Беларуси, эксперты двух стран, которые представят актуальную информацию о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами. Участники мероприятия получат возможность не только задать вопросы спикерам в чате, но и обменяться нужными и важными контактами", - отметили в палате.

Мероприятие организует БелТПП совместно с посольством Беларуси в Кыргызстане и ассоциацией "Дордой".

Еще одна бизнес-встреча представителей предприятий и деловых кругов Беларуси и Ингушетии запланирована на 24 февраля. Она также пройдет в режиме онлайн. Ее организаторами выступает Минское отделение БелТПП совместно с Союзом "Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия".-0-