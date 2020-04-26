26 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Минэкономики занимается пакетом мер для поддержки бизнеса с привлечением внешнего финансирования. Об этом в эфире СТВ сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Матусевич проинформировал, что другой пакет, которым сейчас занимается Министерство экономики (и это не вошло в указ №143 "О поддержее экономики") подразумевает привлечение внешнего финансирования.

"Мы ведем переговоры с рядом международных финансовых организаций, и эти средства также, возможно, трансформируются в линии, в дешевые кредитные линии", - сказал замминистра.

Он напомнил, что в указе уже есть конкретные прямые меры в части отсрочки и рассрочки налогов на недвижимость, арендных платежей за землю и арендных платежей за недвижимое имущество. "В указе даже существует норма, которую, например, в других условиях сложно было бы предположить: что владельцам частных объектов, которые сдаются в аренду, рекомендовано пересмотреть эти ставки в зависимости от выручки у малого и среднего бизнеса", - обратил внимание Дмитрий Матусевич.

Кроме того, в указе предусмотрено право для индивидуальных предпринимателей изменить режим налогообложения в течение года. То же - для самозанятых, которые уплачивают единый налог. Много норм касаются крупного и среднего бизнеса, в том числе по курсовым разницам.-0-