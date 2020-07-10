Второй укос трав проведен в Беларуси почти на половине площадей

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй укос трав в Беларуси проведен на 389,7 тыс. га, что составляет 47,6% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 10 июля, в Брестской области работы проведены на 109 тыс. га (71,7% запланированных площадей), в Минской - на 125,6 тыс. га (69,9%), Гомельской - 64,7 тыс. га (62,2%), Гродненской - 61,1 тыс. га (35,9%), Могилевской - 26 тыс. га (23%), Витебской - 3,31 тыс. га (3,31%). Заготовлено 381,9 тыс. т сена (37,8% к плану), 9,863 млн т сенажа (78,3%) и 461,9 тыс. т силоса (2,41%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 32,6% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-