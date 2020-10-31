31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение электронных паспортов транспортных средств в Беларуси перенесено на 1 апреля 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 года №615, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее предполагалось введение электронных паспортов с 1 ноября 2020 года.

Возможность оформления электронных паспортов в системе электронных паспортов транспортных средств нужно обеспечить до 31 марта 2021 года (прежний срок - до 1 ноября 2020 года).

Республиканским органам госуправления необходимо до 31 марта 2021 года привести свои нормативные правовые акты в соответствие с принятым постановлением.

Как сообщалось, национальным оператором системы электронных паспортов транспортных средств назначено ОАО "ЦНИИТУ". "Белтаможсервису" предоставлено право оформления электронных паспортов, в определенных случаях этим будет заниматься "Белтехосмотр".-0-