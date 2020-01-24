24 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Выпуском органической продукции в Беларуси занимаются 29 производителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Сегодня производством органической продукции в Беларуси занимаются 29 субъектов хозяйствования, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, сельскохозяйственные организации Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Более 1,5 тыс. га сельхозземель сертифицировано и произведено около 2,6 тыс. т и 300 л органической продукции", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Минсельхозпроде, комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов помогают бизнесу в организации производства органической продукции. Академия наук ведет разработки в этой сфере, ориентируясь на мировую практику.

Учреждения аграрного образования внесли дополнения в учебные программы (повышения квалификации и стажировок) по изучению нормативной правовой базы в области производства и обращения органической продукции, а также по изучению международного опыта в данной области.

Для популяризации органического сельского хозяйства проводятся международные научно-практические конференции, заседания круглых столов, организовываются образовательные визиты производителей органической продукции в другие страны.

Закон "О производстве и обращении органической продукции" вступил в силу в Беларуси 18 ноября 2019 года. Его цель - развитие производства органической продукции в Беларуси для обеспечения населения, реализации на экспорт, а также сохранения и рационального использования природных ресурсов в процессе производства и обращения органической продукции.-0-