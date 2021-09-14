14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Высший Евразийский экономический совет пройдет 14 октября в Минске. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня членами Совета ЕЭК принято решение об утверждении повестки очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 14 октября в Минске в очном формате", - сказала Ия Малкина.
По ее словам, Совет ЕЭК рассмотрел повестки предстоящих заседаний Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета. "Например, рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, состояние взаимной торговли между государствами ЕАЭС", - отметила официальный представитель ЕЭК.
"Следующее заседание Совета ЕЭК запланировано на 5 октября", - добавила Ия Малкина.-0-