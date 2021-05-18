Высший Евразийский экономический совет пройдет 21 мая в онлайн-режиме

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза пройдет 21 мая в онлайн-режиме. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке заседания значится 15 вопросов. В частности, главы государств рассмотрят подходы к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и вопрос установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления. Также в повестке подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу, сотрудничество стран союза в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения.

"Главам государств будет представлена информация о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке союза, результатах мониторинга исполнения странами союза правил регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС, единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий, состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах по пресечению нарушений", - перечислила Ия Малкина.

По ее словам, ожидается, что члены Высшего Евразийского экономического совета также рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2021-2022 годы, перечень мер, направленных на унификацию законодательства государств ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, изменения в план либерализации по сектору услуг по оценке имущества, соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС.

"Высшему Евразийскому экономическому совету будут представлены кандидатуры новых членов Коллегии ЕЭК от Кыргызстана: Максата Мамытканова на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК и Темирбека Асанбекова на должность министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК", - добавила Ия Малкина.-0-