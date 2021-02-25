Выставка "Белорусская строительная неделя" пройдет в Минске 7-9 апреля

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Белорусская строительная неделя - 2021" пройдет в Минске 7-9 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусского союза строителей.

"Масштабное событие состоится весной в Футбольном манеже. На протяжении трех дней - с 7 по 9 апреля - любой желающий сможет узнать о новых тенденциях и решениях строительной сферы. Развитие и внедрение инноваций в ту или иную отрасль делает ее еще более привлекательной и интересной. Одной из сфер, которые сегодня способны дать конкурентный ответ современным вызовам, является строительство. В направлениях этой индустрии за последние десятилетия произошли колоссальные изменения, узнать о них можно будет уже этой весной", - говорится в сообщении союза.

В БСС отметили, что при разработке концепции "Белорусской строительной недели - 2021" организаторы учли все современные тренды, чтобы получилось мероприятие расширенного формата. Такой интерактивный подход позволит найти подходящие решения не только посетителям выставки, но и самим участникам, которыми в этом году могут стать профессионалы самых разных сфер строительной индустрии. Им представится возможность установить новые бизнес-контакты, поделиться опытом, продемонстрировать свой подход в различных направлениях отрасли, а также оценить потребительский спрос и предложения конкурентов, опыт зарубежных коллег, считают в организации.

Формат выставки позволит получить максимум пользы не только посетителям, но и самим участникам. "В рамках выставки девелоперы, поставщики, производители и другие представители компаний получат отличную возможность наладить сотрудничество с коллегами. Специалисты различных направлений строительной индустрии смогут заключить выгодные сделки, а также найти партнеров. Информацию о новых предложениях, современных трендах, нововведениях в законодательстве и других вопросах, касающихся рынка строительства, посетители и экспоненты выставки смогут получить, участвуя в B2B-программах и семинарах. Во время мастер-классов и презентаций профессионалы поделятся опытом и авторским подходом к делу", - рассказали в БСС.

Продолжением темы станут новые подходы в городском строительстве и ЖКХ. На экспозиционной площадке разместится выставка "Белкоммунтех. Современный город ­ 2021". Инженерные системы, коммунальная техника, благоустройство населенных пунктов - это и многое другое будет представлено в данном разделе.-0-