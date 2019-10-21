Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 22-25 октября пройдет 26-я международная специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2019", сообщили БЕЛТА в ЗАО "Минскэкспо".

Выставка продемонстрирует последние мировые достижения и тенденции лесного комплекса, охватывая все стадии обработки древесины. Экспонентами станут более 100 компаний из 14 стран: Беларуси, Австрии, Италии, Германии, Польши, России, Словении, Латвии, Литвы, Турции, Украины, Швеции, Финляндии, Эстонии. Более 50% участников - зарубежные представители.

Посетители получат возможность ознакомиться со средствами для транспортировки, складирования и комплектования изделий, станками для специальных видов обработки и изготовления продукции. Среди экспонатов - инструменты для обработки древесины, изделия для оснастки станков, технические средства для утилизации древесных отходов, производства энергии из древесного топлива, средства для энергосбережения, защиты окружающей среды, программное обеспечение.

Проблема использования древесных отходов в энергетике из года в год привлекает все большее внимание в силу актуальности вопросов поиска альтернативных энергоресурсов. Поэтому на выставке организован специализированный салон "Биоэнергетика-2019". Его тематическое наполнение - технологии и оборудование для производства и сжигания различных видов биотоплива, возобновляемые источники энергии, биомасса, биопроцессы.

На выставке также запланирована деловая программа. Посетители получат специальные предложения от участников, бесплатные консультации специалистов, смогут изучить преимущества станочного оборудования, которое продемонстрируют в работе, а также обсудить актуальные вопросы отрасли.

Выставка "Деревообработка" проходит ежегодно с 1993 года. Организатором выступает выставочная компания "Минскэкспо".-0-