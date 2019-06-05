Выставка FoodAgro позволит Беларуси расширить свое присутствие на рынке Кении - Садохо

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro, которая пройдет 1-3 августа в столице Кении Найроби, позволит белорусским предприятиям расширить свое присутствие на рынке этой страны. Такое мнение высказал сегодня на брифинге директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства многократно указывал на то, что мы должны осваивать страны дальней дуги. Кения как раз к ним относится. Это аграрная страна - более 35% ВВП приходится на сельхозсектор. Мы производим большое количество сельскохозяйственной техники, и сегодня стоит вопрос о том, чтобы поставлять в Кению также навесную технику к нашим тракторам. Поэтому задача - использовать возможности выставки FoodAgro, чтобы те, кто уже поставляет продукцию на рынок этой страны, расширили свое присутствие, а новые компании нашли себе место", - сказал Валерий Садохо.

Он отметил большой потенциал белорусских производителей на рынке Кении. "Свою продукцию уже поставляют Минский тракторный завод, "Белшина", Белорусская калийная компания, "Гродно Азот". Также мы можем экспортировать наши лекарства - хорошие и дешевые. Потенциал гораздо выше того, что есть сейчас, мы могли бы себя ощущать более устойчиво в этой стране", - заключил директор центра.

FoodAgro - составная часть крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке - Kenya International Trade Exhibition (KITE). В этом году выставка будет проходить в 22-й раз. Беларусь впервые станет участницей мероприятия. -0-