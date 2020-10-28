Забастовки на производственной площадке недопустимы - директор "Славянки"

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовки на производственной площадке недопустимы. Такое мнение высказал изданию "СБ. Беларусь сегодня" директор ОАО "Славянка" Теймураз Бочоришвили, сообщает БЕЛТА.

Говоря о работе фабрики, директор отметил, что без непрерывного улучшения, модернизации производства выжить трудно. "Я бы сказал, практически невозможно. Минимум $150-200 тыс. в год уходит на закупку нового оборудования", - подчеркнул он. Предприятие развивает и свою товаропроводящую сеть, сотрудничает с интернет-магазинами.

"С ростом производства растет и зарплата работников фабрики. Люди приходят к нам зарабатывать деньги. А что они получат, не подходя к станку? Ничего, - сказал Теймураз Бочоришвили. - Плюс к этому каждый работник участвует в выполнении договоров, подписанных руководством. Не отгрузит наше предприятие товар, нарушит контракт - разорвутся связи. Выиграет ли от этого конкретный рабочий? Сильно сомневаюсь. Не спорю, работники могут высказывать свои претензии, когда на отдельно взятых фабрике или заводе плохие условия труда, зарплата ниже прожиточного минимума, нарушается коллективный договор. Но в таком случае им надо собираться вместе с администрацией и находить общий язык. Что касается различных забастовок по политическим мотивам, то на производственной площадке они вообще недопустимы".

То, что от полученной выручки зависит зарплата, а деструктивные действия только ухудшат ситуацию, понимают и работники фабрики. "Мы постоянно заняты. Такого, что приходишь на смену, а делать нечего, не было. Ну а если есть работа, то есть и зарплата. И у нас на предприятии она неплохая", - поделилась швея Лидия Есина.

Согласилась с коллегой и термоотделочник Наталья Дедкова: "Нам грех жаловаться. Я, например, одна воспитываю ребенка, но смогла построить квартиру. Наш труд хорошо оплачивается. Главное - не лениться. Что у меня изменится, чтобы ради неких призрачных благ выходить на улицу? Да ничего. Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо работать много".

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности, входит в состав концерна "Беллегпром". Специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Производственная мощность - около 600 тыс. изделий в год.-0-