На предприятии. Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции идут в штатном режиме. Такая информация размещена на сайте газеты предприятия, сообщает БЕЛТА.

"Загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом. За две недели мая переработано около 300 тыс. т нефти. Обеспечение сырьем осуществляется в соответствии с утвержденным графиком", - говорится в сообщении.

Строительно-монтажные работы на основной установке замедленного коксования со сроками реализации в мае находятся в завершающей стадии. К концу текущего года комплекс замедленного коксования будет введен в эксплуатацию полностью, что позволит повысить эффективность работы завода по выпуску светлых нефтепродуктов и существенно снизить негативное воздействие производства на окружающую среду.

Также продолжаются работы по реконструкции установок комплекса "Гидрокрекинг" и капитальному ремонту цехов №№101, 105, 106 завода "Полимир".-0-