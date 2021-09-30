Замгендиректора "Нафтана": в условиях санкций работаем с оптимальной загрузкой

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" в условиях санкций работает с оптимальной загрузкой и производит продукцию в плановом режиме. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ОАО "Нафтан" Глеб Макаревич на полях международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящий момент мы работаем с оптимальной, наиболее экономически эффективной загрузкой. Производим всю продукцию в плановом режиме и размещаем ее на традиционных и новых для нас рынках", - сказал Глеб Макаревич.

Он также подвел итоги работы предприятия за период с начала 2021 года. "Предприятие отработало стабильно, есть небольшая, но положительная рентабельность. Объемы переработки у нас также стабильны. Вопросов нет", - подчеркнул замгендиректора.-0-

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