13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасов открытых месторождений калийных солей в Беларуси хватит более чем на 160 лет, сообщил в интервью газете "Рэспублiка" заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, сообщает БЕЛТА.

"Предприятие "Беларуськалий", которое входит в тройку мировых экспортеров калийных солей, - один из крупнейших налогоплательщиков в стране. В минувшем году их добыча превышала 46 млн т. Запасы солей оцениваются в 7,5 млрд т, то есть предприятию их хватит более чем на 160 лет. И это не считая других месторождений и участков, которые могут быть введены в хозоборот", - сказал Андрей Хмель.

Что касается добычи нефти, то стоит задача, чтобы прирост запасов по ней превышал добычу. "И в этом году планируем ее выполнить. Прогнозируется, что добыча составит около 1,7 млн т и еще практически столько же - прирост запасов. Но следует понимать, сегодня разведка, особенно по углеводородам, стоит немалых денег, - отметил замминистра. - Без поддержки из республиканского бюджета нам с этой задачей не справиться. Кроме того, в дальнейшем месторождения передаются под добычу и окупаются. Мы просчитали, что Br1, вложенный в геологоразведку, в целом дает Br5-6 прибыли".-0-