Фото из архива
9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 10 декабря в видеоформате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.
"10 декабря Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции, - отметили в пресс-службе. - Планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг".
Кроме того, повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.-0-