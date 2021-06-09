9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершились гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ, на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки. Этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок. Гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов", - рассказали в пресс-службе.

Следующим этапом пусконаладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой - подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах.-0-