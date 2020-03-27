Завод белой жести в Миорском районе построен на 93%

27 марта, Миоры /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Строительная готовность металлопрокатного завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе составляет 93%. Об этом сообщил сегодня генеральный директор предприятия Петр Шимукович во время знакомства со строительством объекта премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр посетил основной цех завода, где расположено главное технологическое оборудование, всесторонне оценил технологии, которые будут применяться на заводе, а также провел штаб с основными участниками инвестпроекта по вопросам маркетинговой стратегии предприятия. Также обсуждались причины задержки сроков реализации проекта, в том числе связанные с затруднениями в схеме финансирования, варианты их решения.

По словам Петра Шимуковича, в настоящее время основные вопросы, препятствующие воплощению инвестпроекта, решены. "На данный момент у нас еще есть ряд объектов в разной степени готовности, без которых реализация проекта невозможна. Однако в ближайшее время строительная часть проекта будет завершена. Останутся работы, связанные с пуско-наладочными операциями по всем технологическим единицам", - констатировал он.

Петр Шимукович подчеркнул, что с середины января на заводе переведен в режим предпусконаладки стан холодной прокатки. На протяжении последних полутора месяцев на нем выполнялись все операции, предусмотренные компанией-поставщиком оборудования. Крупные недостатки не выявлены. Сейчас интенсивно ведутся все остальные работы. Генподрядчик и субподрядчики нацелены на то, чтобы сократить их сроки.

"Строительство завода ведется более трех лет. Из-за пауз с финансированием мы "вылетаем" из намеченных сроков на полгода", - отметил председатель совета директоров ООО "ММПЗ-групп" Алексей Коваленок. Он акцентировал внимание на шлейфе проектов, которые тянет за собой создание в районе нового мощного производства. Так, на ближайшую перспективу здесь запланировано строительство комфортного служебного жилья для работников завода (будет предоставляться бесплатно, а при отработке 10-летнего стажа переходить в собственность сотрудника), детского сада, школы, крупного многофункционального центра и высокотехнологичного медицинского центра. Последний проект реализуется в государственно-частном партнерстве.

Инвестпроект по строительству металлопрокатного завода реализуется в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Объем инвестиций составляет почти 400 млн евро. Главным инвестором является австрийская компания ММРZ GmbH. Инновационность проекта заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции - белой жести толщиной от 0,1 мм (в СНГ производят толщиной до 0,18 мм). Проект ориентирован на экспорт: помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка Беларуси, основная часть продукции пойдет за рубеж. В структуре экспорта порядка 20% поставок планируется осуществлять в Россию, основная же доля придется на рынки других стран.-0-

Фото Александра Хитрова