Завод по производству двигателей открылся в "Великом камне"

14 октября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Завод по производству двигателей ООО "МАЗ-Вейчай" открылся в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Церемония официального ввода предприятия в эксплуатацию состоялась сегодня в "Великом камне" с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь на протяжении уже 20 лет успешно сотрудничает с компанией Weichai. С 2014 года на Минском автомобильном заводе производится линейка востребованных грузовиков с двигателями этой компании экологического класса Евро-4 и Евро-5. Созданы городской автобус и сотни модификаций автомобилей с коробками передач компании Shaanxi, которая входит в состав корпорации Weichai. Новый этап нашего сотрудничества был формализован с подписанием меморандума по организации производства дизельных двигателей в Беларуси", - сказал премьер-министр.

Стоимость проекта - $20 млн, из них $14 млн инвестиций с китайской стороны. На данный момент локализация производства составляет около 30%, стоит задача в кратчайшие сроки выйти на показатель не менее 50%. "Народное правительство провинции Шаньдун уделяет большое внимание реализации этого проекта. Благодаря нашим общим усилиям мы сможем гарантировать высокое качество совместной продукции и повышение уровня локализации до 50% и выше", - отметил вице-губернатор китайской провинции Шаньдун Лин Вэн.

Генеральный директор ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович отметил, что одновременно со строительством завода в "Великом камне" МАЗ наращивал применение двигателей Weichai в автотехнике. "Надеемся, что наши совместные усилия позволят укрепить позиции МАЗ на традиционных рынках и успешно закрепиться на новых и перспективных. Впереди много работы по развитию продаж, сервиса в странах СНГ, дальнего зарубежья. Это позволит успешно диверсифицировать экспорт", - добавил он.

Совместная компания ООО "МАЗ-Вейчай" создана двумя предприятиями - флагманами Беларуси и КНР - Минским автомобильным заводом и корпорацией Weichai. Строительство завода началось в апреле 2018 года. Церемония пробного запуска производства состоялась в ноябре 2018-го. С этого времени завод произвел опытно-промышленную партию двигателей.

Завод предусматривает мелкоузловую сборку моторов стандартов Евро-5 и Евро-6 для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Производственная мощность при односменном режиме работы составит 10 тыс. двигателей в год, при двухсменном режиме имеется возможность ее увеличения до 20 тыс. двигателей в год. К концу 2019 года планируется произвести и продать 1,3 тыс. двигателей. Предприятие обеспечит потребности не только белорусского автопрома, но и сможет поставлять продукцию на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.

Кроме того, в июле текущего года в индустриальном парке "Великий камень" приступили к строительству белорусско-китайского завода по выпуску механических коробок передач. Для управления строительством и будущим заводом создано совместное предприятие - ООО "Фаст-МАЗ". Его учредителями выступили МАЗ и компания Shaanxi Fast Gear, входящая в холдинг Weichai. Стоимость проекта - $17 млн. Финансирование будет взаимным: 70% инвестирует китайская сторона, 30% - белорусская. Под будущий завод выделен участок в 3,3 га. Предприятие сможет выпускать свыше 10 тыс. коробок передач в год при работе в одну смену. Если спрос будет высоким, объемы производства можно будет удвоить. "Это следующий этап нашего сотрудничества. У нас нет сомнений, что новый проект также будет успешным, - добавил Сергей Румас. - Очень приятно, что наши китайские партнеры не останавливаются на этом. Обсуждается ряд идей по расширению сотрудничества в сфере производства отдельных узлов и агрегатов".

Weichai - одна из крупнейших в Китае машиностроительных корпораций. Ее штаб-квартира находится в городе Вэйфан (провинции Шаньдун), производственные площадки и филиалы расположены в Китае, Юго-Восточной Азии, а также в Европе и Северной Америке. Корпорация входит в топ-500 компаний Китая (84-е место), является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов.-0-

Фото Андрея Покумейко