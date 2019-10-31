Завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске планируют вывести на проектную мощность в 2020 году

31 октября, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" планируют вывести на проектную мощность в 2020 году. Об этом шла речь сегодня во время посещения предприятия премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе правительства доложили о ходе выполнения поручения Президента о реализации инвестпроекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" мощностью 400 тыс. т в год.

По словам председателя концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова, реализация проекта практически завершена. Завод выходит на стабильную работу. "Нету пиков производства или падения", - уточнил он в беседе с журналистами. Председатель "Беллесбумпрома" отметил, что на предприятии устранили замечания надзорных органов. "Готовим объект к вводу в эксплуатацию в установленный срок: до 1 декабря планируем получить разрешительные документы. На следующий год стоит задача выводить его на проектные мощности", - пояснил он.

При посещении древесно-подготовительного и других цехов руководителя правительства проинформировали о работе участков, решении технических вопросов, настройках технологических режимов.

Было отмечено, что продукция завода востребована. "Практически вся продукция экспортируется. Плюс задача нового завода - обеспечить сырьем для производства остальные целлюлозно-бумажные предприятия концерна. Целлюлоза отсюда идет в переработку", - сказал Юрий Назаров. Он также отметил, что продукция завода будет способствовать реализации задачи по переходу на альтернативную экологическую упаковку.-0-