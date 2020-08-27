Заводы БЦК за I полугодие более чем на 10% увеличили выручку от продаж

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводы холдинга "Белорусская цементная компания" за первое полугодие увеличили выручку от продажи продукции на 10,3% (до Br453,3 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе холдинга.

В компании отметили: производственные показатели по итогам первого полугодия показывают хорошую динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За январь - июнь произведено почти 2,3 млн т цемента, или 102,3% к аналогичному периоду 2019 года. Наибольший рост производства - на Белорусском цементном заводе: 851,9 тыс. т цемента, или 104,1% к первому полугодию прошлого года. "Кричевцементношифер" за этот период произвел 720 тыс. т цемента (100,3%), "Красносельскстройматериалы" - 715,9 тыс. т (102,4%). В январе - июне предприятия цементной отрасли произвели промпродукции почти на Br400 млн - на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Генеральный директор ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" Александр Довгало подчеркивает важность оптимизации системы продаж. "Нужно не просто производить цемент, но и продавать его с максимальной выгодой. Для этого управляющая компания холдинга диверсифицирует рынки сбыта, наращивая присутствие в странах Европейского союза, например, в Польше, Литве и Латвии. В первом квартале 2020 года темп роста экспорта в Польшу составил 165,1%, Латвию - 215%, Литву - 108,5%. За этот период практически втрое увеличились экспортные отгрузки цемента в Санкт-Петербург. Однако есть и определенные трудности, связанные в первую очередь с эпидемиологической ситуацией в странах - потребителях нашей продукции", - отметил глава холдинга.

В БЦК также подчеркнули, что одним из важнейших факторов успешной деятельности холдинга и его предприятий является реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение себестоимости продукции. Среди наиболее значимых в настоящее время - строительство технологической линии для использования RDF-топлива при производстве клинкера сухим способом. В числе масштабных проектов также - строительство линии приготовления теплоносителя теплогенератора на "Красносельскстройматериалах", реконструкция железнодорожного пути, склада огнеупорных материалов, модернизация системы управления автоматического дозирования материалов для приготовления бетонной смеси на "Кричевцементношифере". "Все эти мероприятия, безусловно, положительно скажутся на производительности. А это залог благополучия работников. К слову, на предприятиях холдинга отмечается рост зарплаты", - подчеркнули в компании.-0-