Здание бывшей женской гимназии в Орше продано более чем за Br1,05 млн

6 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшей женской гимназии в Орше продано сегодня на аукционе "Витебскоблимущества" более чем за Br1,05 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Строение является объектом историко-культурного наследия и стало самой дорогой недвижимостью, приобретенной на торгах "Витебскоблимущества" в 2021 году. Новым собственником исторического здания в центре города стала частная компания из Орши. Одним из вариантов использования недвижимости рассматривается создание на ее базе торгово-делового центра.

В состав лота включено двухэтажное здание учебного корпуса 1917 года постройки общей площадью почти 1,8 тыс. кв.м, а также возведенная в 1962 году двухэтажная пристройка площадью 550 кв.м и право 20-летней аренды участка земли 0,32 га. До 2013 года в здании размещался один из учебных корпусов Оршанского колледжа Витебского государственного университета им. П.Машерова. С 2019 года объект выставлялся на торги, а нового собственника удалось найти с пятой попытки, когда начальная цена продажи была снижена на 30%. Покупатель обязуется в течение 30 календарных дней с момента перехода права собственности на материальную историко-культурную ценность подписать охранное обязательство. Кроме того, ему предстоит возместить расходы в размере почти Br2,5 тыс. на оформление документов на недвижимость балансодержателю, которым выступает учреждение культуры "Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины".

По данным "Витебскоблимущества", впервые в 2021 году приобретена недвижимость на торгах со снижением цены на 30%. Бывший учебный корпус стал 21-м проданным объектом. Предыдущие здания и сооружения были проданы на аукционах с начальной ценой 1 БВ (10 объектов) либо со снижением цены на 80% (10 объектов).-0-