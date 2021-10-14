Жапаров: формирование общего рынка газа и нефти напрямую влияет на энергобезопасность стран ЕАЭС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирование общего рынка газа и нефти напрямую влияет на энергобезопасность стран Евразийского экономического союза. На это обратил внимание Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Важным на сегодняшний день вопросом дальнейшей интеграции остается формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Данные вопросы напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности наших стран", - сказал Садыр Жапаров.
Он подчеркнул, что страны ЕАЭС должны обеспечить своевременное начало функционирования общего рынка газа. "Кыргызская Республика выступает за принятие согласованного всеми странами проекта международного договора по газу в реальные сроки", - отметил Садыр Жапаров.-0-