Жилая застройка в Беларуси будет развиваться комплексно

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Земельные участки для жилищного строительства в Беларуси планируется выделять с условием их комплексного развития, сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей журналистам в пресс-центре БЕЛТА, комментируя план мероприятий по реализации Директивы №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли".

Приоритет будет отдаваться застройщикам, которые имеют свои строительные предприятия и организации. Кроме того, в Директиве №8 предусмотрено предоставление земли для возведения индивидуальных жилых домов с учетом первоочередного строительства инженерных сетей и коммуникаций.

"В развитии территорий будут применяться комплексные решения, а не освоение участками, как раньше", - отметила Ольга Верамей.

Она проинформировала, что уже разработан и находится на согласовании проект указа "О совершенствовании государственного регулирования в строительстве". Подготовлен и согласован с заинтересованными проект постановления правительства о корректировке постановления от 21 марта 2014 года №252 "О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства". Кроме того, формируются базы данных для цифровой трансформации управления жизненным циклом объектов строительства.-0-

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