Золотовалютные резервы Беларуси составили $8,8 млрд

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 октября, по предварительным данным, составили $8 млрд 830,9 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За сентябрь золотовалютные резервы снизились на $60,1 млн (на 0,7%) после роста в августе на $263,1 млн (на 3%).

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $355 млн", - отметили в Нацбанке.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-