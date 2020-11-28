Административный арест и штраф - минчанин наказан за оскорбление сотрудника милиции

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административный арест и штраф - минчанин понесет наказание за оскорбление сотрудника милиции и неповиновение его законным требованиям. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Правоохранители установили пользователя Telegram-канала, который умышленно высказал в адрес старшего инспектора отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности управления внутренних дел администрации Партизанского района Минска оскорбления, отправив ему сообщения", - рассказали в ГУВД.

Оперативниками было установлено, что угрозы исходили от 33-летнего жителя столицы. Минчанин был задержан и привлечен к административной ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел и неповиновение законным требованиям. "Фигурант пояснил правоохранителям, что действовал сознательно. Так мужчина целенаправленно пытался воздействовать на психологическую устойчивость сотрудника", - отметили в ведомстве.

В итоге суд постановил признать задержанного виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.3 (оскорбление) КоАП, и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 10 базовых величин, а также признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП, и наложить административное взыскание в виде административного ареста на 5 суток.-0-