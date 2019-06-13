Администратор сервисного центра в Молодечно присвоил около Br2 тыс.

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно в одном из сервисных центров по ремонту мобильных телефонов администратор за месяц работы присвоил около Br2 тыс., сообщили БЕЛТА в ГИОС Молодечненского РОВД.

В Молодечненский РОВД обратился директор центра после того, как его сотрудники выявили недостачу денежных средств и товаров. После проверки оперативники установили, что 1 апреля на фирму в качестве администратора устроился работать 23-летний житель Сморгони. Администратор - материально-ответственное лицо, которое отвечает за сохранность вверенного ему имущества и денежных средств.

"Уже с первого рабочего дня парень таскал деньги из кассы, а в документации указывал нужные для отчетности цифры. Бывало, что за рабочую смену в карман администратора попадало Br50-100. В результате таких манипуляций молодой человек похитил Br1120, - рассказали в ГИОС Молодечненского РОВД. - Когда такая схема перестала работать, администратор пошел другим путем. Продавая товар, он не проводил операции по кассе, после чего в сервисном центре образовалась недостача товаров, а в кассе - финансовый излишек, который и присваивал парень. Таким образом ему удалось еще присвоить почти Br894".

Свою причастность к хищению денег фигурант отрицать не стал. Как пояснил молодой человек, похищенные деньги тратил на личные нужды.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 211 (присвоение либо растрата) УК. С занимаемой должности администратора молодой человек уволен. Мера пресечения не избиралась. Материальный ущерб сервисному центру фигурант частично возместил.-0-