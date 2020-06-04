Айтишник выращивал коноплю в доме под Минском

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. IT-специалист выращивал коноплю в подвале частного дома под Минском, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Изначально сотрудники наркоконтроля получили оперативную информацию, что в деревне Цнянка находится лаборатория по выращиванию марихуаны. Правоохранители проверили данные, и они подтвердились. Хозяином лаборатории оказался 29-летний ранее не судимый сотрудник IT-компании.

Мужчина снял часть дома в Минском районе и жил там. "По предварительной информации установлено, что он по совместительству организовал там небольшую лабораторию по выращиванию незаконного зелья. В распоряжении "садовода" был весь цокольной этаж, где и находилась незаконная оранжерея", - рассказали в милиции.

По словам правоохранителей, мужчина предусмотрел все нюансы и предоставил растениям тепличные условия. Он установил лампы, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции и полива. Всего в доме обнаружено и изъято четыре горшка с коноплей. "Мужчина пояснил, что выращивал марихуану исключительно для личных нужд", - добавили в УВД.

Проводится проверка.-0-

Фото УВД Минского облисполкома